Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, на півдні в неділю потепліє до +9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні місцями пройде мокрий сніг, у неділю без опадів. На півдні потепліє до +9°.
У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +3°. У неділю без опадів, -2°...+2°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°. У неділю без опадів, -4°...+4°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на сході до -6° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -3°, вдень +2°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу мокрий сніг, температура повітря 0°...+4°. У неділю до -4°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю -2°...+6°.
У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю -2°...+2°, без опадів.
У Дніпрі в суботу мокрий сніг. Температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2°...+3°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -3°...+8°. У неділю -1°...-9°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +6°.
У Краматорську в суботу пройде сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю температура до +4°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю 0°...+4°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура -13°. У неділю сонячно, вночі -5°, вдень +1°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -2°, вдень +7°. У неділю без опадів вночі -2°, вдень до +7°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура вдень +5° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра хмарно, -8°, в неділю без опадів, температура повітря -6° ...+4°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°