Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, на півдні в неділю потепліє до +9° (карта)

12:00, 17 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні місцями пройде мокрий сніг, у неділю без опадів. На півдні потепліє до +9°.

УНІАН
В Україні на вихідних практиечски без опадів / УНІАН

У столиці в суботу пройде мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +3°. У неділю без опадів, -2°...+2°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°. У неділю без опадів, -4°...+4°.

В Україні сьогодні практично без опадів, на сході до -6° (карта)

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, без опадів. У неділю вночі -3°, вдень +2°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу мокрий сніг, температура повітря 0°...+4°. У неділю до -4°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю -2°...+6°.

У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю -2°...+2°, без опадів.

Прогноз на 18 лютого / УНІАН
Прогноз на 18 лютого / УНІАН
Прогноз на 19 лютого / УНІАН
Прогноз на 19 лютого / УНІАН

У Дніпрі в суботу мокрий сніг. Температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2°...+3°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -3°...+8°. У неділю -1°...-9°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +6°.

У Краматорську в суботу пройде сніг з дощем, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю температура до +4°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю 0°...+4°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура -13°. У неділю сонячно, вночі -5°, вдень +1°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -2°, вдень +7°. У неділю без опадів вночі -2°, вдень до +7°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура вдень +5° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра хмарно, -8°, в неділю без опадів, температура повітря -6° ...+4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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