На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні температура до +6°

На автодоргах України найближчими днями практично без опадів, на півдні температура до +6°.

На автошляхах України практично без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +6°. Завтра на цьому маршруті пройде мокрий сніг, +2°...+7°. У неділю без опадів, +8°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні сонячно, температура в дорозі +1°... +3°. Завтра на цьому маршруті місцями пройде сніг з дощем, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура у дорозі +2°... +4°.

На трасі Київ - Харків сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі -4°... +3°. Завтра по цьому маршруту мокрий сніг, температура +1°... +2°. У неділю сонячно, до +3°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура -1°...+3°. Завтра по цьому маршруту пройде сніг з дощем. У неділю без опадів, до +6°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +1°... +4°. У суботу на цьому маршруті місцями пройде мокрий сніг. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +3°.

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