На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні температура до +6°
На автодоргах України найближчими днями практично без опадів, на півдні температура до +6°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +6°. Завтра на цьому маршруті пройде мокрий сніг, +2°...+7°. У неділю без опадів, +8°.
Погода на вихідні: в Україні практично без опадів, на півдні в неділю потепліє до +9° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні сонячно, температура в дорозі +1°... +3°. Завтра на цьому маршруті місцями пройде сніг з дощем, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура у дорозі +2°... +4°.
На трасі Київ - Харків сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі -4°... +3°. Завтра по цьому маршруту мокрий сніг, температура +1°... +2°. У неділю сонячно, до +3°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура -1°...+3°. Завтра по цьому маршруту пройде сніг з дощем. У неділю без опадів, до +6°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +1°... +4°. У суботу на цьому маршруті місцями пройде мокрий сніг. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°