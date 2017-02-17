Рятувальники попереджають про ожеледицю на автодорогах України

На автодорогах України через зниження температури повітря зберігається ожеледь.

На дорогах України спостерігається ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

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Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, у суботу в Україні місцями пройде мокрий сніг, у неділю без опадів. На півдні потепліє до +9°.