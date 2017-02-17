На вихідних по всій Україні пануватиме тепло - синоптик
В Україні на вихідних скрізь запанує плюсова температура повітря.
Протягом дня по всій території України очікується 1-5 градусів тепла і в суботу, і в неділю, написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Традиційно Закарпаття та південна частина можуть показати вищі градуси, до +5+7. Ночі, звичайно, ще з морозцем, проте незначним, 0-5 градусів морозу, у ніч на суботу в Харкові, Луганську, Донецьку до -6-8 градусів", - йдеться у її повідомленні.
В Україну суне короткочасне похолодання, за ним - справжнє тепло - синоптик
За прогнозами синоптика, у Карпатах очікується +1+3 градуси, тому існує загроза лавин та зсувів.
У столиці вихідними вночі -1-3, вдень +1+3, у суботу невеликі опади, у неділю переважно сухо.
"Нарешті, і це дуже радісно, оці кусючі й пекучі морози від нас відчепляться і скрізь в Україні запанує плюсова температура повітря", - наголосила Діденко.
Раніше Укргідрометцентр прогнозував, що 23 лютого денна температура на території країни може піднятися до 13° тепла.
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