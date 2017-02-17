Львівські рятувальники попередили про загрозу підтоплення через відлигу

На Львівщині через відлигу очікують підйом рівню води, повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю / flickr.com/photos/pixelrn

Так, за даними Укргідрометцентру, 20 - 23 лютого, у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу (Львівська область) очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м.

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Окрім того, як зазначається, очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених ділянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi, при цьому можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

Нагадаємо, раніше стрімкий льодохід почався на річках Закарпаття.