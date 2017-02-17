Біля берегів Фіджі стався землетрус

15:32, 17 лютого 2017
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У четвер, 16 лютого, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,1.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 14 кілометрах на північний схід від острова Ндої. Осередок землетрусу залягав на глибині 587 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, у результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.

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