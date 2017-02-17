У Карпатах 17-19 лютого очікується лавинна небезпека

16:04, 17 лютого 2017
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У зв’язку з відлигою у Карпатах 17-19 лютого очікується значна лавинна небезпека.

УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах практично без опадів, на півдні температура до +6°

"За даними Укргідрометцентру, 17-19 лютого, у зв'язку з вiдлигою у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням не виходити у гори.

Нагадаємо, у суботу в Україні місцями пройде мокрий сніг, у неділю без опадів. На півдні потепліє до +9°.

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