У Карпатах 17-19 лютого очікується лавинна небезпека

У зв’язку з відлигою у Карпатах 17-19 лютого очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 17-19 лютого, у зв'язку з вiдлигою у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням не виходити у гори.

Нагадаємо, у суботу в Україні місцями пройде мокрий сніг, у неділю без опадів. На півдні потепліє до +9°.