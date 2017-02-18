Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві найближчими днями

09:36, 18 лютого 2017
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У суботу, 18 лютого, в Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

Синоптики розповіли, яка погода очікується в Києві 18-22 лютого / Фото УНІАН
Синоптики розповіли, яка погода очікується в Києві 18-22 лютого / Фото УНІАН

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла, повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

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19-20 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

21 лютого в столиці прогнозується помірний, а 22 лютого невеликий мокрий сніг і дощ. Температура 21 лютого вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; 22 лютого вночі та вдень близько 0°.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в Україні на вихідних по всій території встановиться плюсова температура повітря.

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