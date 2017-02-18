Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві найближчими днями
У суботу, 18 лютого, в Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла, повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україну суне короткочасне похолодання, за ним - справжнє тепло - синоптик
19-20 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.
21 лютого в столиці прогнозується помірний, а 22 лютого невеликий мокрий сніг і дощ. Температура 21 лютого вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; 22 лютого вночі та вдень близько 0°.
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в Україні на вихідних по всій території встановиться плюсова температура повітря.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +14°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+25°... +17°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+23°... +16°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+23°... +15°
Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +28 °
Вологість: 81 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 61 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин