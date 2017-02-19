На заході України через потепління очікується підвищення рівня води і лавинна небезпека
Найближчими днями у зв’язку з потеплінням очікується підвищення рівня води в річках ряду західних областей, а також лавинна небезпека в Карпатах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, 20-23 лютого в річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м.
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
"Очікується руйнування льодових явищ, льодохід, на ділянках русел із порушеною пропускною здатністю (під мостами, на звужених ділянках русел, к місцях існуючих заторів льоду) - формування (посилення) заторів льоду з різким підвищенням рівня води, у Турківському і Дрогобицькому районах Львівської області, при цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, окремих населених пунктів, господарських об'єктів, розташованих вище за місця утворення заторів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у відомстві попередили, що 17-19 лютого, у зв'язку з відлигою, у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека.
"ДСНС звертається до громадян із проханням по можливості не виходити в гори", - наголошується в повідомленні.
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