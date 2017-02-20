Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на півдні до +8° (карта)

08:10, 20 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 лютого, в Україні практично без опадів. На півдні до +8°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

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У Львові 20 лютого пройде мокрий сніг, вдень +6°. Вітер південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні без сніг з дощем. Температура повітря +3°. Вітер південно-західний, до 7.4 м/с.

У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +4°, вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

УНІАН
Прогноз на 20 лютого / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +3°. Вітер південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура +3°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі злива. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

У Краматорську в понеділок мінлива хмарність, температура +4°, вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +3°. Вітер південно-західний, до 6.9 м/с.

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