Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на півдні до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 лютого, в Україні практично без опадів. На півдні до +8°.
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.
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У Львові 20 лютого пройде мокрий сніг, вдень +6°. Вітер південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні без сніг з дощем. Температура повітря +3°. Вітер південно-західний, до 7.4 м/с.
У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +4°, вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень +3°. Вітер південно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура +3°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі злива. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 3.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.
У Краматорську в понеділок мінлива хмарність, температура +4°, вітер південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +3°. Вітер південно-західний, до 6.9 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°