У Києві сьогодні вдень до +4°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 лютого у столиці без опадів, вдень до +4°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

Читайте також Рятувальники попереджають про ожеледицю на автодорогах України

Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 17:23.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 лютого, в Україні практично без опадів. На півдні до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.