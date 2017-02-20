У Києві сьогодні вдень до +4°, без опадів

08:30, 20 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 лютого у столиці без опадів, вдень до +4°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

Рятувальники попереджають про ожеледицю на автодорогах України

Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 17:23.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 лютого, в Україні практично без опадів. На півдні до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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