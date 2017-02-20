Рятувальники попереджають про підйом рівнів води на річках західної України

09:29, 20 лютого 2017
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Протягом 20-23 лютого у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м.

УНІАН
Рятувальники попереджають про підйом рівнів води на річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

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"20-23 лютого, у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над рiвнями", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води. У Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi при цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

Нагадаємо, рекордні дощі, які обрушилися на штат Західна Австралія, знищили посіви та зруйнували багато об'єктів інфраструктури.

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