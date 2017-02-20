Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня очікуються опади, у четвер на півдні потепліє до +15° (карта)
Цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг. Ближче до вихідних на півдні потеплішає до +15°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +10°. У східних областях температура до +5°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +5°. На півночі вдень до +4°, в західних регіонах до +8°.
У вівторок, 21 лютого, в Україні пройде дощі і сніг. Вдень на заході країни потепліє до +8°.
У середу, 22 лютого, у більшості регіонів очікуються опади. У Харківській області вночі стовпчик термометра опуститься до -5°. Вдень на заході до +8°.
У четвер в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні 0°...+7°, вдень на півдні до +15°.
У п'ятницю на заході і півночі пройдуть дощі. На півдні температура вдень до +15°, в інших регіонах +6°...+13°.
25 і 26 лютого в Україні місцями очікуються опади і трохи похолодає. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -6°, на решті території -5°..-2°. Вдень температура по країні +1°...+12°. У неділю вночі на сході до -6°, вдень в Україні +1°...+6°.
Народний прогноз
20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. У народі вірили: якщо у цей день несподівано загримить грім, то влітку пропадуть сіножаті. 21 лютого - день Захарія Серповидця. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.
Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на півдні до +8° (карта)
22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень. 23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.
24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Ці морози останні, завершальні для зими.
25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю. 26 лютого - день Святого Мартиніана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°