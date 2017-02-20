Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня очікуються опади, у четвер на півдні потепліє до +15° (карта)

Цього тижня в Україні практично кожен день будуть йти дощі і сніг. Ближче до вихідних на півдні потеплішає до +15°.

Цього тижня в Україні очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +10°. У східних областях температура до +5°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +5°. На півночі вдень до +4°, в західних регіонах до +8°.

Прогноз на 20 лютого / УНІАН

У вівторок, 21 лютого, в Україні пройде дощі і сніг. Вдень на заході країни потепліє до +8°.

Прогноз на 21 лютого / УНІАН

У середу, 22 лютого, у більшості регіонів очікуються опади. У Харківській області вночі стовпчик термометра опуститься до -5°. Вдень на заході до +8°.

Прогноз на 22 лютого / УНІАН

У четвер в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. Вночі по країні 0°...+7°, вдень на півдні до +15°.

Прогноз на 23 лютого / УНІАН

У п'ятницю на заході і півночі пройдуть дощі. На півдні температура вдень до +15°, в інших регіонах +6°...+13°.

Прогноз на 24 лютого / УНІАН

25 і 26 лютого в Україні місцями очікуються опади і трохи похолодає. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -6°, на решті території -5°..-2°. Вдень температура по країні +1°...+12°. У неділю вночі на сході до -6°, вдень в Україні +1°...+6°.

Прогноз на 25 лютого / УНІАН

Прогноз на 26 лютого / УНІАН

Народний прогноз

20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. У народі вірили: якщо у цей день несподівано загримить грім, то влітку пропадуть сіножаті. 21 лютого - день Захарія Серповидця. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.

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22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень. 23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Ці морози останні, завершальні для зими.

25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю. 26 лютого - день Святого Мартиніана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

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