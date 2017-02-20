Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 20 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

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"20 лютого в Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, протягом 20-23 лютого у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням на річках західної України очiкується підйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м.