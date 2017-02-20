За добу в Афганістані через снігопад і мороз загинули 14 людей

Жертвами снігопадів і морозів на півночі Афганістану стали 14 осіб, у тому числі двоє дітей.

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З ранку 18 лютого десять людей загинули через снігопади і морози в провінціях Джаузджан і Сарі-Куль, ще чотири людини стали жертвами стихії в провінції Бадахшан, повідомляє Xinhua з посиланням на офіційні джерела Афганістану.

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Загалом за останні два тижні в країні в результаті снігопадів і морозів загинуло понад 150 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лавини в Афганістані зруйнували 168 будинків, також загинули сотні голів худоби.