За добу в Афганістані через снігопад і мороз загинули 14 людей

12:16, 20 лютого 2017
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Жертвами снігопадів і морозів на півночі Афганістану стали 14 осіб, у тому числі двоє дітей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З ранку 18 лютого десять людей загинули через снігопади і морози в провінціях Джаузджан і Сарі-Куль, ще чотири людини стали жертвами стихії в провінції Бадахшан, повідомляє Xinhua з посиланням на офіційні джерела Афганістану.

У результаті сходження лавини у Франції загинули чотири людини

Загалом за останні два тижні в країні в результаті снігопадів і морозів загинуло понад 150 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лавини в Афганістані зруйнували 168 будинків, також загинули сотні голів худоби.

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