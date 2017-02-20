На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +7°

13:00, 20 лютого 2017
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Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг. На заході температура до +7°.

УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде мокрий сніг. Температура +3°... +6°. Завтра на цьому маршруті температура до +6°, очікуються опади.

Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня очікуються опади, у четвер на півдні потепліє до +15° (карта)

На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура у дорозі +1° ...+3°. У вівторок на цьому маршруті пройде дощ, температура до +7°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +7°, хмарно з проясненнями. Завтра на даному маршруті місцями пройде мокрий сніг, температура до +6°.

У напрямку Харкова мінлива хмарність. Температура в дорозі до +4°. 21 лютого на цьому напрямку мокрий сніг, температура +2°... +4°.

За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, +2° ... +4°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі і сніг, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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