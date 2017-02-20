Зливи затопили південне узбережжя Іспанії
Сильні зливи спричинили повені на південному узбережжі Іспанії.
Через негоду в популярному серед туристів місті Малага підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи, заблокований вуличний рух, повідомляє ТСН.
Повінь накрила Західну Австралію, є жертви
За останню добу до рятувальних служб надійшло 200 повідомлень про ДТП, аварії та інші інциденти, спричинені повінню.
Інформації про жертв поки що не надходило. Місцева влада закликала людей зберігати спокій та не виходити на вулиці без нагальної потреби.
Нагадаємо, повінь в Перу за кілька днів зруйнувала понад 1800 будинків. Одна людина загинула, понад 60 тисяч постраждали.
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