Жертвами шторму в Каліфорнії стали п'ятеро людей (фото)

Сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, призвели до загибелі п'ятьох осіб.

Шторм в Каліфорнії / Reuters

Очікується, що цього тижня випаде більше опадів, які можуть призвести до повеней, передає CNN.

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Шторм у штаті почався в суботу, 18 лютого. Очікується, що цієї середи в деяких районах може випасти до 25 см опадів.

Місцевих мешканців просять бути готовими до повені та можливої евакуації.

Наслідки шторму у Каліфорнії / Reuters

Нагадаємо, рекордні дощі, які обрушилися на штат Західна Австралія, знищили посіви та зруйнували багато об'єктів інфраструктури.