Жертвами шторму в Каліфорнії стали п'ятеро людей (фото)
Сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, призвели до загибелі п'ятьох осіб.
Очікується, що цього тижня випаде більше опадів, які можуть призвести до повеней, передає CNN.
Зливи затопили південне узбережжя Іспанії
Шторм у штаті почався в суботу, 18 лютого. Очікується, що цієї середи в деяких районах може випасти до 25 см опадів.
Місцевих мешканців просять бути готовими до повені та можливої евакуації.
Нагадаємо, рекордні дощі, які обрушилися на штат Західна Австралія, знищили посіви та зруйнували багато об'єктів інфраструктури.
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