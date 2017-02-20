Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні до +8° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.

В Україні завтра очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде мокрий сніг, вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.

У Львові 21 лютого злива, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +1°, вдень +5°. Вітер південно-західний, до 3.2 м/с.

У Вінниці у вівторок сніг з дощем. Температура вночі 0°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +2°, вдень +8°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Харкові у вівторок мокрий сніг, температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі злива. Температура вночі +1°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°. Вітер південно-західний, до 6.3 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі 0°, вдень +5°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.

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