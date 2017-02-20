Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні до +8° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.
У Києві завтра пройде мокрий сніг, вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.
У Львові 21 лютого злива, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +1°, вдень +5°. Вітер південно-західний, до 3.2 м/с.
У Вінниці у вівторок сніг з дощем. Температура вночі 0°, вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +2°, вдень +8°, вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Харкові у вівторок мокрий сніг, температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі завтра хмарно. Температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі злива. Температура вночі +1°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +6°. Вітер південно-західний, до 6.3 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі 0°, вдень +5°, вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер південний і південно-західний, до 5.2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°