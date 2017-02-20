У Києві завтра пройде мокрий сніг, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого у столиці пройде мокрий сніг.

У Києві завтра очікуються опади / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.

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