У Києві завтра пройде мокрий сніг, вдень до +4°

19:00, 20 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого у столиці пройде мокрий сніг.

У Києві завтра очікуються опади / УНІАН
У Києві завтра очікуються опади / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +7°

Сонце в столиці зійде у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 лютого, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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