Циклон несе до України різку зміну погоди
Завтра до України прийдуть дощі та сильний вітер, погода різко зміниться.
Про це на своїй сторінці у Fаscebook написала синоптик Наталка Діденко.
На південь України циклон вже сьогодні приніс вологу погоду. А ось з північного заходу Європи, з районів Балтики та Польщі до нашої країни завтра надійде потужна смуга хмар та опадів.
Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня очікуються опади, у четвер на півдні потепліє до +15° (карта)
"Тому 21 лютого у західних та північних областях пройдуть помірні дощі, місцями, можливо, з мокрим снігом. Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Житомир, Київ, Чернігів, Суми, а також Вінниця - завтра у дощах та, можливо, з мокрим снігом", - прогнозує синоптик.
На решті території України також переважатиме волога погода, але опади, якщо й будуть, то місцями та невеликі. Крім того, завтра очікується сильний вітер.
"Температура - без особливих змін, вночі мінус-плюс, вдень +2+7 градусів. У Києві завтра також очікується збільшення хмарності, дощ у комплексі із сильним південно-західним вітром", - йдеться у прогнозі Діденко.
Синоптик обіцяє, що тиждень увесь буде вологим, з періодичними дощами, та порівняно теплим.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°