Циклон несе до України різку зміну погоди

17:15, 20 лютого 2017
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Завтра до України прийдуть дощі та сильний вітер, погода різко зміниться.

Завтра в Україні дощитиме / Фото УНІАН
Завтра в Україні дощитиме / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Fаscebook написала синоптик Наталка Діденко.

На південь України циклон вже сьогодні приніс вологу погоду. А ось з північного заходу Європи, з районів Балтики та Польщі до нашої країни завтра надійде потужна смуга хмар та опадів.

Погода на тиждень: в Україні практично кожного дня очікуються опади, у четвер на півдні потепліє до +15° (карта)

"Тому 21 лютого у західних та північних областях пройдуть помірні дощі, місцями, можливо, з мокрим снігом. Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Житомир, Київ, Чернігів, Суми, а також Вінниця - завтра у дощах та, можливо, з мокрим снігом", - прогнозує синоптик.

На решті території України також переважатиме волога погода, але опади, якщо й будуть, то місцями та невеликі. Крім того, завтра очікується сильний вітер.

"Температура - без особливих змін, вночі мінус-плюс, вдень +2+7 градусів. У Києві завтра також очікується збільшення хмарності, дощ у комплексі із сильним південно-західним вітром", - йдеться у прогнозі Діденко.

Синоптик обіцяє, що тиждень увесь буде вологим, з періодичними дощами, та порівняно теплим.

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