Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +7°
У Львові 21 лютого дощ, удень +6°. Вітер південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +5°. Вітер південно-західний, до 7.4 м/с.
У Вінниці у вівторок сніг з дощем. Температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +7°, вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.
У Харкові у вівторок мокрий сніг, температура вдень +4°. Вітер південно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні пройде дощ. Температура +3°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі злива. Температура вдень +6°, вітер міливий, до 3.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.
У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура +6°, вітер південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +6°. Вітер південно-західний, до 6.9 м/с.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°