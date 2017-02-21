Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.

Reuters

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

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У Львові 21 лютого дощ, удень +6°. Вітер південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +5°. Вітер південно-західний, до 7.4 м/с.

У Вінниці у вівторок сніг з дощем. Температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +7°, вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

Прогноз на 21 лютого / УНІАН

У Харкові у вівторок мокрий сніг, температура вдень +4°. Вітер південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні пройде дощ. Температура +3°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі злива. Температура вдень +6°, вітер міливий, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +7. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура +6°, вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +6°. Вітер південно-західний, до 6.9 м/с.

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