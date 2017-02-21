У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень температура до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 лютого, у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +4°.

У Києві сьогодні очікуються опади / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.

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