У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень температура до +4°

08:30, 21 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 лютого, у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +4°.

У Києві сьогодні очікуються опади / УНІАН
У Києві сьогодні очікуються опади / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +7°

Сонце в столиці зійшло у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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