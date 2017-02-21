На Закарпатті оголосили лавинну небезпеку

У зв'язку зі снігопадами 21-22 лютого у горах Закарпаття очікується значний рівень лавинної небезпеки.

У горах Закарпаття очікується значний рівень лавинної небезпеки / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 21-22 лютого, у зв'язку зі снігопадами, у високогір’ї Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають, що 21 лютого на Закарпатті та в Карпатах пройде сильний мокрий сніг та дощ.

Нагадаємо, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.