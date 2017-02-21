У понеділок, 20 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 78 кілометрах на схід від населеного пункту Лагунас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, в результаті потужного землетрусу, яке відбулося 10 лютого, загинули не менше 8 людей.