У Перу стався землетрус магнітудою 5,4

10:33, 21 лютого 2017
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У понеділок, 20 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Фіджі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 78 кілометрах на схід від населеного пункту Лагунас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за інформацією уряду Філіппін, в результаті потужного землетрусу, яке відбулося 10 лютого, загинули не менше 8 людей.

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