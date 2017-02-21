Через негоду в Івано-Франківській та Закарпатській областях обмежили рух транспорту

У зв’язку з погіршенням погодних умов 21 лютого тимчасово вводиться обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів у двох областях.

Через негоду у двох областях обмежили рух транспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

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Зокрема, у Закарпатській області з 09:00 обмежений рух великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів на ділянці від м. Мукачево до м. Хуст.

В Івано-Франківській області з 10:00 обмежили рух великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення при в'їзді у Закарпатську область: автомобільна дорога Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів зі сторони Яблуницького перевалу.

Нагадаємо, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.