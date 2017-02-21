Киян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах
У вівторок, 21 лютого, у Києві очікуються пориві вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень температура до +4°
"21 лютого, в Києві буде хмарно з проясненнями, вдень мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, проте подекуди вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Водіїв закликають бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, 21 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На заході до +8°.
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