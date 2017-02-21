На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг. На заході температура до +8°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде мокрий сніг. Температура +3°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, місцями очікуються опади.

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На трасі Київ – Ужгород пройдуть дощі і сніг, температура в дорозі +2° ...+7°. У середу на цьому маршруті пройде дощ, температура до +8°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +7°, мокрий сніг. Завтра на даному маршруті пройде дощ і сніг, температура до +5°.

У напрямку Харкова мпройдет мокрий сніг. Температура в дорозі до +4°. 22 лютого на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура +3° ...+4°.

За маршрутом Київ - Чернівці сніг з дощем, +2° ... +6°. За даним напрямком в середу також очікуються опади, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.