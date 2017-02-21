У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)

У ніч на 20 лютого в Сан-Антоніо (штат Техас, США) пронеслися шість торнадо.

Наслідки торнадо у Сан-Антоніо / expressnews.com

Стихія пошкодила понад 100 будівель, у тому числі початкову школу, передає The Weather Channel.

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Через шторм майже 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. За оцінками метеорологів, сила вітру досягала 168 км/ч.

MORE IMAGES: Garage roof punctured in a tree along with trees snapped in half all along Linda Dr, north side of SA #KSATnews #StormChaser pic.twitter.com/0hYdowxzDx — Adrian Garcia (@KSATadrian) Лютий 20, 2017

Відзначимо, у січні в частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжуєвався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.