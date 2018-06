У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)

Стихія пошкодила понад 100 будівель, у тому числі початкову школу, передає The Weather Channel.

Через шторм майже 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. За оцінками метеорологів, сила вітру досягала 168 км/ч.

MORE IMAGES: Garage roof punctured in a tree along with trees snapped in half all along Linda Dr, north side of SA #KSATnews #StormChaser pic.twitter.com/0hYdowxzDx