У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)

14:34, 21 лютого 2017
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У ніч на 20 лютого в Сан-Антоніо (штат Техас, США) пронеслися шість торнадо.

Наслідки торнадо у Сан-Антоніо / expressnews.com
Наслідки торнадо у Сан-Антоніо / expressnews.com

Стихія пошкодила понад 100 будівель, у тому числі початкову школу, передає The Weather Channel.

Одна людина стала жертвою снігового шторму в Нью-Йорку

Через шторм майже 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. За оцінками метеорологів, сила вітру досягала 168 км/ч.

Відзначимо, у січні в частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжуєвався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.

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