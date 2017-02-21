У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)
У ніч на 20 лютого в Сан-Антоніо (штат Техас, США) пронеслися шість торнадо.
Стихія пошкодила понад 100 будівель, у тому числі початкову школу, передає The Weather Channel.
Одна людина стала жертвою снігового шторму в Нью-Йорку
Через шторм майже 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. За оцінками метеорологів, сила вітру досягала 168 км/ч.
MORE IMAGES: Garage roof punctured in a tree along with trees snapped in half all along Linda Dr, north side of SA #KSATnews #StormChaser pic.twitter.com/0hYdowxzDx— Adrian Garcia (@KSATadrian) Лютий 20, 2017
Відзначимо, у січні в частині американського штату Техас пронісся потужний шторм, що супроводжуєвався сильними дощами, шквалистим вітром, градом і торнадо.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +14°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+25°... +17°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+23°... +16°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+23°... +15°
Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +28 °
Вологість: 81 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 61 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин