На Австралію насувається тропічний циклон "Альфред"

16:02, 21 лютого 2017
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Потужний тропічний циклон "Альфред" прямує до Квінсленду і Північної території (Австралія).

Дивні звуки
На Австралію насувається тропічний циклон / Strange sounds

Швидкість вітру в епіцентрі циклону складає 80 км/год з поривами до 100 км/год, повідомляє Al Jazeera.

У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)

Циклон може принести з собою рясні опади, синоптики попереджають про загрозу повені. У деяких районах проводиться евакуація.

У Дарвіні (Північна територія) останніми днями зберігається суха погода, проте, очікується, що сильні зливи придуть сюди до кінця тижня.

Зазначається, що "Альфред" найближчими днями втратить свою силу, але жителям плато Кімберлі і західної частини Австралії необхідно бути готовими до злив.

Нагадаємо, сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, призвели до загибелі п'яти осіб.

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