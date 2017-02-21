На Австралію насувається тропічний циклон "Альфред"

Потужний тропічний циклон "Альфред" прямує до Квінсленду і Північної території (Австралія).

На Австралію насувається тропічний циклон / Strange sounds

Швидкість вітру в епіцентрі циклону складає 80 км/год з поривами до 100 км/год, повідомляє Al Jazeera.

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Циклон може принести з собою рясні опади, синоптики попереджають про загрозу повені. У деяких районах проводиться евакуація.

У Дарвіні (Північна територія) останніми днями зберігається суха погода, проте, очікується, що сильні зливи придуть сюди до кінця тижня.

Зазначається, що "Альфред" найближчими днями втратить свою силу, але жителям плато Кімберлі і західної частини Австралії необхідно бути готовими до злив.

Нагадаємо, сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, призвели до загибелі п'яти осіб.