В Україні завтра пройдуть дощі і сніг, на півдні до +8° (відеопрогноз)

18:30, 21 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.

В Україні завтра очікуються опади / УНІАН
В Україні завтра очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде мокрий сніг, вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

У Львові 22 лютого злива, вночі +4°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку завтра пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі +3°, вдень +5°. Вітер західний південно-західний, до 7.5 м/с.

У Вінниці в середу сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі 0°, вдень +8°, вітер мінливий, до 8.3 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра мокрий сніг. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі злива. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер західний та південно-західний, до 6.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі -1°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.4 м/с.

У Краматорську в середу очікуються опади, температура вночі -1°, вдень +3°, вітер західний та південно-західний, помірний

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.

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