У Києві завтра пройде мокрий сніг, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 лютого, у столиці пройде мокрий сніг.

У Києві завтра пройде мокрий сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 17:26.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, вдень на півдні +8°.

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