До України йде потепління, але з опадами та поривчастим вітром
22 лютого практично в усіх областях України очікуються опади, подекуди туман, буде хмарно. Далі у країні прогнозується потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Хмарно може бути у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Ужгороді, Луцьку, Хмельницькому, Рівному, словом, на заході України без особливих опадів, але хмарно. Тепло буде в західних областях, до +3+7 градусів. У Карпатах залишається небезпека лавин", - йдеться у її повідомленні.
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Синоптик також прогнозує тумани та хмарність у центрі. "Хіба що на Полтавщині, у районі Дніпра та Кропивницького, або дощ, або мокрий сніг", - написала Діденко.
Крім того, на Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині - переважно дощ, у Луганську, Харкові - можливий мокрий сніг. Житомир, Чернігів, Суми - невеликий мокрий сніг, дощ.
"Амплітуда температури повітря: вночі 0+5, подекуди до -1-3, вдень +2+7 градусів", - обіцяє синоптик. У Києві завтра буде вогко та вітряно, можливі невеликі опади, але невеликі, найближчої ночі близько нуля, протягом дня +2+4 градуси.
"Далі в Україні триватиме потепління, але у супроводі опадів та поривчастого вітру. Типова така погода цього сезону", - йдеться у прогнозі Діденко.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°