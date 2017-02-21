До України йде потепління, але з опадами та поривчастим вітром

22 лютого практично в усіх областях України очікуються опади, подекуди туман, буде хмарно. Далі у країні прогнозується потепління.

До України йде потепління, але з опадами та вітром / alp.org.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Хмарно може бути у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Ужгороді, Луцьку, Хмельницькому, Рівному, словом, на заході України без особливих опадів, але хмарно. Тепло буде в західних областях, до +3+7 градусів. У Карпатах залишається небезпека лавин", - йдеться у її повідомленні.

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Синоптик також прогнозує тумани та хмарність у центрі. "Хіба що на Полтавщині, у районі Дніпра та Кропивницького, або дощ, або мокрий сніг", - написала Діденко.

Крім того, на Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині - переважно дощ, у Луганську, Харкові - можливий мокрий сніг. Житомир, Чернігів, Суми - невеликий мокрий сніг, дощ.

"Амплітуда температури повітря: вночі 0+5, подекуди до -1-3, вдень +2+7 градусів", - обіцяє синоптик. У Києві завтра буде вогко та вітряно, можливі невеликі опади, але невеликі, найближчої ночі близько нуля, протягом дня +2+4 градуси.

"Далі в Україні триватиме потепління, але у супроводі опадів та поривчастого вітру. Типова така погода цього сезону", - йдеться у прогнозі Діденко.