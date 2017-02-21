Жителі Сінгапуру стали свідками рідкісного феномену "вогненної веселки" (фото)

17:32, 21 лютого 2017
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Рідкісний природний феномен вдалося побачити жителям Сінгапуру: над островом протягом 15 хвилин було видно незвичайну веселку.

@HAMSLUMINIQ
У небі над Сінгапуром була видна "вогняна веселка" / HAMSLUMINIQ

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Різнокольорове світіння в небі з'явилося в понеділок у другій половині дня.

Швидше за все це була так звана "вогняна веселка" - рідкісний оптичний ефект в атмосфері, що виражається у виникненні горизонтальної веселки.

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Феномен проявляється за певних умов: коли сонце вище 58 градусів над горизонтом, у небі - перисті хмари, а кристали льоду в хмарах розташовуються горизонтально.

Промені сонячного світла проходять крізь кристали льоду і, заломлюючись, утворюють веселку, спектральне розділення кольорів.

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