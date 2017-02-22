Сьогодні Україну накриє мокрим снігом, на заході потепліє до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 лютого, в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході до +10°.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

У Львові 22 лютого дощ, удень +7°. Вітер південно-західний, помірний.

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У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +5°. Вітер південно-західний, до 7.4 м/с.

У Вінниці в середу сніг з дощем. Температура вдень +2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +7°, вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

Прогноз на 22 лютого / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень +3°. Вітер південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +4°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі злива. Температура вдень +5°, вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +5. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

У Краматорську в середу злива, температура +4°, вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні мокрий сніг. Температура вдень +5°. Вітер південно-західний, до 6.9 м/с.

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