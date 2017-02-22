У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 лютого у столиці пройде мокрий сніг, вдень до +3°.

В Києві очікуються опади / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 17:26.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 лютого, в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході до +10°.

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