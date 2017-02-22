Велика вода знову загрожує західній Україні: рятувальники попереджають про паводки
Протягом 22-23 лютого на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°
Зокрема, очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi. При цьому можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.
Протягом 22-24 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями.
Крім того, очікується послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,0 м.
23-24 лютого на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5м, в нижнiх течiях Боржави та на дiлянцi Тиси В. Бичкiв - Вилок на 1,5-2,5м над рівнями.
Нагадаємо, у середу, 22 лютого, в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході до +10°.
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