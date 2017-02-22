Через спеку в Аргентині більше 127 тисяч споживачів залишилися без електрики

10:31, 22 лютого 2017
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Понад 127 тис. споживачів у столиці Аргентини і її передмістях залишилися без світла через надмірне навантаження на електромережу, викликану спекою.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У районі Буенос-Айреса температура перевищила 33 градуси за Цельсієм, а враховуючи вологість і інші показники, спека відчувалася на 40 градусів.

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Вдень споживання електроенергії досягло позначки 25 373 МВт. Цей показник лише трохи не дотягнув до рекорду 12 лютого 2016 року - 25 380 МВт. Щоб розвантажити мережу, енергетичні компанії Edesur і Edenor були змушені вдатися до превентивних відключень електроенергії, передає ТАСС.

Нагадаємо, місцева влада ухвалила рішення евакуювати жителів кількох районів австралійського штату Новий Південний Уельс через лісові пожежі.

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