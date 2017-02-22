У Києві оголосили штормове попередження

11:36, 22 лютого 2017
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У середу, 22 лютого, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві очікується сильний вітер / УНІАН
У Києві очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 22 лютого в Києві та області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень до +3°

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, протягом 22-23 лютого на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

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