У Києві оголосили штормове попередження

У середу, 22 лютого, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 22 лютого в Києві та області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, протягом 22-23 лютого на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.