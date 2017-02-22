У результаті снігопаду в Китаї постраждали 50 тисяч осіб

Не менше 50 тисяч жителів китайської провінції Шаньсі постраждали через сильний снігопад.

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Через негоду постраждали понад 5 тис. га посівів, влада оцінює заподіяний збиток в 30 млн юанів.

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У деяких населених пунктах заблоковані дороги, пошкоджено лінії зв'язку, порушена подача електроенергії, передає ТАСС.

Як повідомлялося раніше, через сходження сніжної лавини в Афганістані загинули більше 100 осіб.

У північних і центральних провінціях загинули не менше 54 чоловік. Лавини зруйнували 168 будинків, сотні голів худоби загинули.