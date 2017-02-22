На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. На півдні температура до +15°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде мокрий сніг. Температура +4°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями очікуються опади.
Сьогодні Україну накриє мокрим снігом, на заході потепліє до +10° (карта)
На трасі Київ – Ужгород пройдуть дощі і сніг, температура в дорозі +3° ...+7°. У четвер на цьому маршруті пройде дощ, температура до +8°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, мокрий сніг. Завтра на даному маршруті пройдуть дощ і сніг, температура до +8°.
У напрямку Харкова пройде мокрий сніг. Температура в дорозі до +3°. 23 лютого на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура +7° ...+4°.
За маршрутом Київ - Чернівці сніг з дощем, +3° ... +9°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до +12°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°