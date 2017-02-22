На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. На півдні температура до +15°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде мокрий сніг. Температура +4°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями очікуються опади.

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На трасі Київ – Ужгород пройдуть дощі і сніг, температура в дорозі +3° ...+7°. У четвер на цьому маршруті пройде дощ, температура до +8°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, мокрий сніг. Завтра на даному маршруті пройдуть дощ і сніг, температура до +8°.

У напрямку Харкова пройде мокрий сніг. Температура в дорозі до +3°. 23 лютого на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура +7° ...+4°.

За маршрутом Київ - Чернівці сніг з дощем, +3° ... +9°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до +12°.

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