Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:34, 22 лютого 2017
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У середу, 22 лютого, у горах Закарпатської та Івано-Франківської оголосили лавинну небезпеку 3 рівня.

УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 22 лютого у зв'язку зі снігопадами, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 22-23 лютого на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

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