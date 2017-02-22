У Каліфорнії через повені евакуювали сотні місцевих жителів (фото, відео)

Через сильні дощі, які накрили американський штат Каліфорнія, евакуювали сотні місцевих жителів.

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Сильні дощі в штаті пройшли 19-22 лютого. Очікується, що шторм вдарить на півночі регіону найближчими вихідними, повідомляє The Floodlist.

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В окрузі Сонома протягом 72 годин випало більше 230 мм опадів. У Сан-Хосе і Сан-Франциско зафіксовані рекордні показники опадів за добу. Рятувальники евакуювали людей, будинки яких опинилися затопленими.

Крім того, через повінь, викликану дощами, у районі Сан-Хосе перекрили близько 20 автодоріг.

Нагадаємо, сильні зливи викликали повені на південному узбережжі Іспанії.