У Каліфорнії через повені евакуювали сотні місцевих жителів (фото, відео)
Через сильні дощі, які накрили американський штат Каліфорнія, евакуювали сотні місцевих жителів.
Сильні дощі в штаті пройшли 19-22 лютого. Очікується, що шторм вдарить на півночі регіону найближчими вихідними, повідомляє The Floodlist.
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В окрузі Сонома протягом 72 годин випало більше 230 мм опадів. У Сан-Хосе і Сан-Франциско зафіксовані рекордні показники опадів за добу. Рятувальники евакуювали людей, будинки яких опинилися затопленими.
Крім того, через повінь, викликану дощами, у районі Сан-Хосе перекрили близько 20 автодоріг.
Нагадаємо, сильні зливи викликали повені на південному узбережжі Іспанії.
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