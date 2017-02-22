Завтра в Україні буде по-весняному тепло, синоптики обіцяють до +15° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 лютого, в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, вдень на півдні потеплішає до +15°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ, вночі +1°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 7.1 м/с.

У Львові 23 лютого злива, вночі +5°, вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

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У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +4°, вдень +7°. Вітер західний південно-західний, до 8.9 м/с.

У Вінниці злива. Температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +2°, вдень +15°, вітер мінливий, до 7.0 м/с.

У Харкові у четвер пройде дощ, температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі +1°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +4°, вдень +11°. Вітер південно-західний, до 8.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +1°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 9.2 м/с.

У Краматорську у четвер очікуються опади, температура вночі -2°, вдень +5°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.

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