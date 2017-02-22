У Києві завтра пройде дощ, вдень до +6°

19:00, 22 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 лютого у столиці пройде дощ.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері – до +3°. Вітер західний та південно-західний, до 7.1 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°

Сонце в столиці зійде у 06:55, а зайде у 17:28.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 лютого, в Україні пройдуть дощі, місцями зі снігом, вдень на півдні потеплішає до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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