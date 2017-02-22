Завтра погода в Україні зіпсується, на захід суне потужний вологий масив

Завтра в Україні очікуються "синоптичні небезпеки", по всій території країни сильний вітер.

Завтра по всій Україні очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

У Карпатах та на південному сході - дуже сильний вітер, написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"На заході - тепло, до +12 градусів, тому підтавати буде все дуже сильно, обережно поблизу низин та гірських річок. До крайнього заходу вже підходить потужний вологий масив, тому найближчої ночі та вранці у горах та на Закарпатті можуть бути сильні опади", - йдеться у її повідомленні.

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Вдень, за прогнозами синоптика, сильні опади пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

"Запоріжжя та Донеччина - у вас неприємне поєднання: сильні опади та сильнющий вітер, складна буде погода. У Києві завтра сильний вітер, +5, +6 градусів", - розповіла Діденко.

Раніше у ДСНС повідомили, що протягом 22-23 лютого на річках західної України очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.