В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 лютого практично по всій Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.

В Україні сьогодні пройде дощ / УНІАН

У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 7.1 м/с.

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У Львові 23 лютого дощ, удень +8°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер західний південно-західний, до 8.9 м/с.

У Вінниці злива. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +15°, вітер мінливий, до 7.0 м/с.

Прогноз на 23 лютого / УНІАН

У Харкові у четвер пройде дощ, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні очікуються опади. Температура +4°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вдень +5°, вітер південно-західний, до 8.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +5. Вітер західний та південно-західний, до 9.2 м/с.

У Краматорську у четвер очікуються опади, температура +5°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.

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