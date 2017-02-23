В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 лютого практично по всій Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.
У Києві сьогодні пройде мокрий сніг, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 7.1 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°
У Львові 23 лютого дощ, удень +8°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер західний південно-західний, до 8.9 м/с.
У Вінниці злива. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +15°, вітер мінливий, до 7.0 м/с.
У Харкові у четвер пройде дощ, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні очікуються опади. Температура +4°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вдень +5°, вітер південно-західний, до 8.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +5. Вітер західний та південно-західний, до 9.2 м/с.
У Краматорську у четвер очікуються опади, температура +5°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°