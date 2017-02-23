У Києві сьогодні вдень до +6°, пройде дощ

08:30, 23 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 лютого, у столиці пройде дощ, вдень до +6°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +1°. Вітер західний та південно-західний, до 7.6 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°

Сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 17:26.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого, в Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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