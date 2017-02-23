В Україні оголосили штормове попередження

09:30, 23 лютого 2017
788
0

Сьогодні, 23 лютого, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер.

Фото УНІАН
В Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°

"За даними Укргідрометцентру, 23 лютого пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат, вдень місцями і в Приазов'ї 25-30 м/с та на території Київської області", - йдеться в повідомленні.

Також 23 лютого на високогір'ї Карпат пориви вітру 15-20 м/с, вдень місцями і в Запорізькій, Донецькій області 25-30 м/с.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - попереджають у ДСНС. 

Нагадаємо, 23 лютого практично по всій Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин