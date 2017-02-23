В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 23 лютого, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер.

В Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 23 лютого пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат, вдень місцями і в Приазов'ї 25-30 м/с та на території Київської області", - йдеться в повідомленні.

Також 23 лютого на високогір'ї Карпат пориви вітру 15-20 м/с, вдень місцями і в Запорізькій, Донецькій області 25-30 м/с.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - попереджають у ДСНС.

Нагадаємо, 23 лютого практично по всій Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.