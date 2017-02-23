В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 23 лютого, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на півдні завтра потеплішає до +15°
"За даними Укргідрометцентру, 23 лютого пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат, вдень місцями і в Приазов'ї 25-30 м/с та на території Київської області", - йдеться в повідомленні.
Також 23 лютого на високогір'ї Карпат пориви вітру 15-20 м/с, вдень місцями і в Запорізькій, Донецькій області 25-30 м/с.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - попереджають у ДСНС.
Нагадаємо, 23 лютого практично по всій Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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