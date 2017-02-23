У Каліфорнії через повінь евакуювали 14 тисяч осіб (відео)

Через повінь у місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США) евакуювали близько 14 тисяч осіб.

Повінь в Каліфорнії / Reuters

За словами місцевих чиновників, такого затоплення в місті не було з 1997 року, передає Reuters.

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Ще 22 тисячам людей через стихію рекомендовано залишити свої будинки. Поки невідомо, коли людям дозволять повернутися додому, оскільки цими вихідними в регіоні знову очікуються сильні дощі.

Наразі немає інформації про те, скільки будівель було пошкоджено або зруйновано водою. Через повені в місті закрили кілька автодоріг.

Нагадаємо, сильні зливи викликали повені на південному узбережжі Іспанії.